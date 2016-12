Mr. Robot und Kali-Linux

In vielen Einstellungen blicken wir den Hackern über die Schulter. Sie nutzen ein Betriebssystem und Tools, die es tatsächlich gibt. Die Sprache der Hacker ist Python und das Betriebssystem nennt sich Kali-Linux. Eine Anleitung, genau abgestimmt auf Menschen wie mich, die über genug Grundwissen verfügen, um so ein System zu nutzen, aber keinen blassen Schimmer von den eigentlichen Tools haben, gibt es in mehreren Fachbüchern, die man ganz normal kaufen kann. Das macht mich natürlich neugierig. So neugierig, dass eines dieser Bücher meine aktuelle Lektüre ist und bei mir Kali-Linux in einer virtuellen Maschine läuft. Um es klar zu sagen: die Grauzone, in die man sich begibt, ist dunkelgrau. Denn so oft der Autor des Fachbuches auch betont, dass Netzwerkscans, Exploits etc. nur gegen Rechner angewendet werden dürfen, bei denen das „Opfer“ davon Kenntnis hat – die Versuchung, einen Schritt weiterzugehen ist natürlich groß.